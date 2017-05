Eddy (53) na vier dagen teruggevonden

De 53-jarige Eddy Van de Voorde, die sinds zaterdag vermist was, is teruggevonden. Dat meldt de politie dinsdag. De man had zaterdag rond 17.30 uur het woonzorgcentrum in de Sparrenhofdreef in Stekene verlaten. Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt.

Dinsdag liet de politie op Twitter weten dat de man werd teruggevonden. Meer details ontbreken voorlopig.