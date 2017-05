Plezier maken en puffen op Dag van het Park in Vrijbroek

Mechelen - Bij een tropisch weertje kwamen zondagnamiddag honderden kinderen met hun ouders naar de Dag van het Park in het provinciaal recreatiedomein Vrijbroekpark.

De grassproeiers waren bij jong en oud welgekomen. De zon brandde op de speelweide en dan was even door de sproeiers lopen een zalig gevoel.

Het Vrijbroekpark was er voor één dagje omgetoverd in een park-kermis. Honderden kinderen konden er gratis op alle attracties zitten. De bezoekers konden er ook wandelingen maken en kennismaken met verschillende sportclubs in het park. Velen genoten in de schaduw van de bomen en luisterden er naar de vrolijke muziek van enkele fanfares, harmonies en concertbands. Tussendoor weerklonk het draaiorgel van Cyriel. En wie honger kreeg kon terecht aan de foodtrucks voor tapas, croques, een ijsje, pannenkoek of gebak.

Foto: LDN