Dessel pakt tweede plaats na scoreloos gelijkspel tegen Virton

Dessel - Onder een zinderende hitte werkten Virton en thuisploeg Dessel Sport de laatste match van de Play-offs in de Eerste Klasse Amateurs af. Een op papier overbodige wedstrijd, maar toch waren beide teams gemotiveerd om de tweede plaats in beslag te nemen. Dat kon enkel voor Virton door winst. Dessel has genoeg aan een gelijkspel en dat gebeurde ook want er werd niet gescoord.

Toch kwamen de Luxemburgers dicht bij de zege, maar Randriambololona trapte even na rust de licht gegeven elfmeter naast. Daardoor kwam een juiste puntendeling op het bord, hoewel er langs beide kanten toch wat kansen waren.

100 wedstrijden voor Desselse goalie

Maar een gebrek aan nauwkeurigheid en tweede goede doelmannen zorgden voor een brilscore en daar was Dessel uiteraard tevreden mee. Vooral thuisgoalie Wim Kustermans moest voor rust zijn kunnen tonen met twee puike reddingen. De Essenaar werd voor aanvang overigens gevierd voor 100 wedstrijden en mocht zich dit seizoen één van de uitblinkers noemen van de Desselse spelersgroep.

Gouden Schoen

Na afloop van de wedstrijd werden de spelers en hun begeleiders opgewacht door de enthousiaste aanhangers in het supporterscafé. Daar werd afscheid genomen van Timothy Dreesen, die naar City Pirates vertrekt wegens werkomstandigheden. Ook was er de uitreiking van de Gouden Schoen en die werd - zoals verwacht - gewonnen door Ruben Tilburgs want de nieuwkomer stak er toch wel een beetje boven uit. Alhoewel er toch wel concurrentie was van een handvol spelers. Tilburgs trakteerde na afloop en ook het clubbestuur deed een duit in het zakje want er werd gedurende een uur gratis drank verspreid.

De spelers krijgen nu eindelijk rust na de extra zes wedstrijden van de Play Offs. Ze krijgen een programma mee en worden terug op de eerste training verwacht op zondag 16 juli.