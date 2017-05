Sebastian Vettel wint GP van Monaco, Vandoorne crasht

Sebastian Vettel heeft de GP van Monaco gewonnen, teamgenoot Kimi Raikkonen finishte als tweede en maakte er meteen een dubbeloverwinning van. Stoffel Vandoorne reed lange tijd in de punten maar crashte.

Kimi Raikkonen mocht van op de polepositie vertrekken en kende een goede start. De Fin kwam goed weg van de startlijn en dook voor teamgenoot Sebastian Vettel de eerste bocht in. Bottas kwam wel even aandringen bij Vettel maar geraakte niet voorbij de Duitser.

Stoffel Vandoorne geraakte ook heelhuids door de eerste bocht, al moest hij wel Lewis Hamilton laten passeren die als dertiende was vertrokken. Beide Ferrari’s diepten tijdens het begin van de race een kloofje uit tegenover Bottas.

In ronde 17 kregen we het eerste spektakel met Nico Hulkenberg die zijn rokende Renault aan de kant moest parkeren. Hamilton kwam zo als tiende net in de punten te liggen terwijl Vandoorne naar de elfde plaats opschoof.

Amper 27 ronden ver in de race begonnen beide Ferrari’s met het dubbelen: eerste slachtoffer was Jenson Button in de McLaren. Raikkonen verloor echter tijd achter Button, waardoor Bottas op amper een tweetal ronden tijd het grootste deel van zijn achterstand op beide Ferrari’s kon dichten.

Max Verstappen kende ondertussen een schrikmomentje door een enorme schuiver te maken ter hoogte van de chicane aan het zwembad, de plaats waar hij vorig jaar crashte. De Nederlander naderde op Bottas en zocht als eerste van de toppers in ronde 33 de pits op voor zijn bandenwissel.

Mercedes riep Bottas een ronde later binnen als reactie op de pitstop van Verstappen. De Fin kwam na zijn pitstop vlak voor Verstappen opnieuw op de baan. Ook Ferrari volgde door Raikkonen binnen te roepen terwijl Vettel op de baan bleef rijden en de leiding overnam.

Vettel versnelde het tempo en reed de ene snelle ronde na de andere. Daniel Ricciardo probeerde dat van op de tweede positie ook te doen en kwam in ronde 39 binnen. Voor de Australiër pakte het goed uit want hij was na zijn pitstop derde, waarmee hij twee plaatsen had gewonnen tegenover Bottas en Verstappen. Verstappen vroeg verwonderd aan het team of Ricciardo gepit had en toen hij dat te horen kreeg vloekte de Nederlander over de boordradio.

In ronde 40 maakte Vettel zijn pitstop en de Duitser kwam na zijn pitstop vlak voor Raikkonen opnieuw op de baan. De Duitser aan de leiding dus, voor Raikkonen, Ricciardo, Bottas en Verstappen.

In ronde 44 reed onze landgenoot Stoffel Vandoorne als zevende en maakte hij zijn pitstop. Vandoorne kwam na zijn bandenwissel als tiende opnieuw op de baan, in de punten dus. Lewis Hamilton volgde in ronde 47 en kwam als zevende te liggen.

Vettel diepte ondertussen een kloof uit tegenover Raikkonen terwijl Daniel Ricciardo in de Red Bull naderde op de Fin. Vandoorne was ondertussen met Sergio Perez aan het strijden voor de tiende en laatste plaats die recht geeft op een wk-punt.

In ronde 60 kregen we plots een safety car op de baan. Pascal Wehrlein stond vlak voor de ingang van de tunnel met zijn wagen op de zijkant. Wehrlein werd aangetikt door Jenson Button waarna Wehrlein in de Sauber door de lucht vloog tot tegen de vangrail. Opgave voor Button ook waarvan de wagen links vooraan zwaar beschadigd raakte.

Achter de safety car schoof ook de tweede Sauber van de baan. Marcus Ericsson parkeerde zijn wagen in Sainte Devote. Nadat ook zijn wagen van de baan was gehaald doofden de lichten op de safety car en mochten we ons opmaken voor een spannend slot.

Bij de herstart bleef Vettel probleemloos aan de leiding maar Sergio Perez zette van op de elfde plaats meteen de aanval in op Vandoorne. De Mexicaan dook binnendoor in de eerste bocht en Vandoorne schoof op zijn ‘koude’ banden in de muur. Opgave voor Vandoorne en geen eerste wk-punt voor onze landgenoot en McLaren.

We kregen nog enkele incidenten en aanrijdingen, waarbij onder meer Daniil Kvyat werd aangetikt door Sergio Perez, die dus eerder ook al Vandoorne had onder druk gezet. Kvyat moest opgeven terwijl Sergio Perez een pitstop moest maken. Het maakt het alleen maar des te pijnlijker voor Vandoorne die anders zeker in de punten was geëindigd.

Vettel bleef wel uit de problemen en hij reed probleemloos naar zijn derde overwinning van het seizoen, voor teamgenoot Kimi Raikkonen en Daniel Ricciardo in de Red Bull. Het is de eerste overwinning van Ferrari in Monaco sinds 2001, toen Michael Schumacher mocht zegevieren. Voor Ferrari is het bovendien ook de eerste dubbeloverwinning sinds de GP van Duitsland in 2010, toen won Fernando Alonso voor Felipe Massa.

Door zijn overwinning verstevigt Vettel zijn leidersplaats in de wk-tussenstand en Ferrari komt aan de leiding in het constructeurskampioenschap. Binnen twee weken is er de GP van Canada, al zal de F1-paddock eerst met erg veel aandacht het debuut van Fernando Alonso in de Indy 500 volgen.

1. S. Vettel Ferrari 1:44:44.340

2. K. Raikkonen Ferrari +3.145

3. D. Ricciardo Red Bull +3.745 +0.600

4. V. Bottas Mercedes +5.517 +1.772

5. M. Verstappen Red Bull +6.199 +0.682

6. C. Sainz Jr. Toro Rosso +12.038 +5.839

7. L. Hamilton Mercedes +15.801 +3.763

8. R. Grosjean Haas +18.150 +2.349

9. F. Massa Williams +19.445 +1.295

10. K. Magnussen Haas +21.443 +1.998

11. J. Palmer Renault +22.737 +1.294

12. E. Ocon Force India +23.725 +0.988

13. S. Perez Force India +39.089 +15.364

14. L. Stroll Williams +7 ronden

15. D. Kvyat Toro Rosso +7 ronden

Opgaves:

16. S. Vandoorne McLaren +12 ronden

17. M. Ericsson Sauber +15 ronden

18. P. Wehrlein Sauber +21 ronden

19. J. Button McLaren +21 ronden

20. N. Hulkenberg Renault +63 ronden

wk-stand

