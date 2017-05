Mama orang-oetan ontsnapt uit haar afgebakend terrein om een wel heel goede reden

De bezoekers en het personeel van de Perth Zoo in Australië schrokken zich een bult toen een mama orang-oetan plots op de omheining van haar terrein stond. “Dit kan echt niet de bedoeling zijn”, zei een omstaander. Maar de orang-oetan had er een heel goede reden voor.

Het was Sekara, de mama orang-oetan, die iedereen verbaasde toen ze plots op een omheining stond rond te kijken. Maar wat niet veel mensen hadden gezien, is dat haar kleintje niet veel eerder uit een boom was gevallen, en ze op zoek was naar Sungai.

De baby orang-oetan had z’n grip verloren en viel op de grond. Sekara had het zien gebeuren maar vond hem niet meteen. Toen ze op de omheining kwam te staan, zag ze haar zoon liggen en nam hem meteen in haar armen. Daarna ging ze zelf met haar zoon terug naar het orang-oetan terrein.

“Sekara is een excellente moeder”, zegt Danielle Henry, woordvoerster van de Zoo. “Het verbaast me dan ook helemaal niet dat ze zoiets zou doen om haar kleintje te redden. Het personeel had alles zien gebeuren en zag dat het tot een goed einde kwam. Maar toch hebben we de bezoekers geëvacueerd voor zo’n 20 minuten. Daarna kon alles gewoon weer doorgaan.”