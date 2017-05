Patisserie en couture voor de hond in Bijou et Trésor

Antwerpen - Van modieuze outfits tot patisserie, popcorn en de zachtste hondenmanden. De nieuwe zaak Bijou et Trésor verzamelt verwennerijen voor de viervoeter onder één dak.

Yanou Pauwels (26) en Jonathan Raman (31) startten hun zaak uit liefde voor hun eigen honden: Leo en Lieske. De twee geadopteerde viervoeters poseren met plezier met hun baasje in de gloednieuwe boetiek. Die is 32 m² groot en voorzien van een blinkende kroonluchter en lieflijke, witte kleerkasten gevuld met jassen, salopettes, jurken en andere outfits.

"We vonden dat er iets ontbrak in het huidige aanbod aan speelgoed, kleding en accessoires voor honden. Daarom besloten we zelf op zoektocht te gaan", vertelt Yanou. "Al snel botsten we op een aantal leveranciers met een bijzonder aanbod voor honden. Met Bijou et Trésor gaan we voor de betere kwaliteit."

Een groot deel van het assortiment bestaat uit spulletjes van Italiaanse makelij. Zo zien we de collectie van Mon Bonbon, een couturemerk uit Milaan. "De stuks werden met de hand gemaakt. De naaister van Versace is de bezielster van het label. Zij wou zelf een merk starten en besloot couture te maken voor honden".

Nog een opvallend aanbod is dat van Doggye Bakery: een collectie betere hondenkoekjes en gebakjes. Er is zelfs popcorn met de smaak van spek of Parmezaanse kaas.

Info: Bijou et Trésor, Wijngaardbrug 2, 2000 Antwerpen, Facebook: Bijou et Trésor