Nachtmerrie voor nieuw aquapark: jongetje (10) vliegt uit waterglijbaan

Wat een feestelijke opening moest worden, eindigde in een nachtmerrie voor ‘The Wave’. Het nieuwe aquapark uit Californië moest gisteren al na anderhalf uur een waterglijbaan sluiten nadat een tienjarig jongetje er was uitgevlogen.

“Ik zag alles gebeuren en bracht de jongen zo snel mogelijk naar de EHBO”, zegt Linda Smith, assistant manager van het park. “Hij was helemaal aan het rillen, maar wonder boven wonder had hij enkel een paar schrammen op z’n rug.” De ouders van de jongen die ook aanwezig waren op de opening, besloten hem na een eerste check-up zelf naar het ziekenhuis te brengen. Daar werd duidelijk dat hij naast de schrammen op z’n rug verder niks had van verwondingen.

Het attractiepark besloot meteen om de twee grootste waterglijbanen te sluiten. De andere vier bleven wél open. Tot op vandaag weet het park nog altijd niet wat er precies is fout gelopen en blijft het onderzoek lopen.