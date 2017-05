Hevige brand in opslagplaats voor brandhout

Kasterlee - In Kasterlee is zondagochtend een stal achter een woning afgebrand die werd gebruikt om hout op te slaan. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door een blikseminslag. Niemand raakte gewond, maar de bewoonster van de woning werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brandweer schakelde het groot watertransport in om de brand te kunnen blussen. Er werd ook een beperkte asbestprocedure in gang gezet omwille van de golfplaten op het dak van de stal, deze procedure is vooral voor de veiligheid van de brandweerlui.

De vroegere varkensstal werd nu gebruikt voor de opslag van brandhout, waardoor het vuur in combinatie met het droge weer hevig aanwakkert. De rookpluim is tot ver te zien en waait in de richting van Turnhout.

Foto: BFM