Week van de Bij geeft bijenbestand duw in de rug

De Panne - Om mensen bewust te maken van het belang van bijen pakt Departement Omgeving uit met de Week van de Bij en de campagne “Wild van hart, Wild van Bijen”. In Vlaanderen wordt die sensibiliseringsweek al voor de vierde keer georganiseerd, in Wallonië pas voor de eerste keer. De aftrap werd zondag gegeven aan de kust, in De Panne.

De campagne met als ondertitel “Maak van je tuin een restaurant voor bijen” wil sensibiliseren en de leefomgeving van de bij verbeteren. Bijen en hommels zijn immers de belangrijkste groep van actieve bestuivers en dus essentieel voor onze voedselvoorziening. Maar wereldwijd staan bijen en hommels onder druk door habitatverlies, parasieten, ziekten, pesticiden, en zeer recentelijk ook de Aziatische hoornaar. De soms massale sterftes in bijenkasten zijn het meest zichtbare bewijs.

Professor Dirk de Graaf van de Universiteit Gent, bijenspecialist verbonden aan Honeybee Valley, doet al vele jaren onderzoek naar bijen. “De tijd dat men met de microscoop de gezondheidstoestand van een honingbij kon inschatten, is lang vervlogen. De stap naar een uitgebreid bloedonderzoek bij bijen is niet ver af. Het onderzoek naar bijensterfte is dus hoogtechnologisch, maar de maatregelen om de bijen te helpen zijn eenvoudig: meer eten voor de bijen, minder pesticiden gebruiken en zorgen voor nestlocaties voor wilde bijen.”

Tijdens de campagneweek, die nog loopt tot 4 juni zijn er tal van acties.

Een aantal bibliotheken zetten deze week de bijenstand van Departement Omgeving op en bijenvereniging houden opendeurdagen ter gelegenheid van Week van de Bij. Meer dan 90 tuincentra doen mee en verdelen flyers met goede bijenplanten. Scholen, verenigingen en bedrijven ondernemen acties.

Chocolatier Dominique Persoone schaart zich achter de actie en mat zich voor het campagnebeeld een bijenpak aan. Hij roept op om braakliggende terreinen niet te behandelen met chemische bestrijdingsmiddelen maar ze natuurlijk te laten ontwikkelen voor de bijen en de hommels.

(belga)