Selena Gomez praat over nieuwe relatie: "Ik geef mijn hart en ziel aan de persoon van wie ik hou"

Selena Gomez (24) heeft op donderdag voor het eerst over haar relatie met Abel Tesfaye (27) van The Weeknd gesproken. Het koppel is al sinds januari aan het daten, maar verscheen enkele weken geleden pas voor het eerst samen in het openbaar. Over de relatie werd tot op heden met geen woord gerept.

Selena Gomez onthulde de afgelopen maanden helemaal niets over haar prille relatie met de zanger van The Weeknd. Het koppel begon in januari te daten, maar het duurde nog tot begin mei voor ze voor het eerst samen op een evenement verschenen. Voor het oog van de camera's werd heel wat afgekust en het tweetal zag er dolgelukkig uit. Wederom werd er echter niets over hun relatie vrijgegeven.

Op donderdag verbrak de zangeres eindelijk de stilte tijdens een interview met de radiozender Miami's Power. Hoewel ze zijn naam niet vermeldde, sprak ze openhartig over haar prille liefde. Zo benadrukte ze dat ze momenteel "bezet" was. Verder vervolgde ze: "Ik ben het type dat zichzelf flink verliest wanneer ik verliefd ben. Ik ben altijd al zo geweest. Ik geef mijn hart en ziel aan de persoon van wie ik hou. Dat is hoe ik in elkaar zit en daar komt heel wat bij kijken."

Selena Gomez lijkt nu ook voor het eerst haar voormalige relatie met Justin Bieber achter zich te kunnen laten. Abel Tesfaye verbrak twee maanden voor hij in januari met Selena begon te daten zijn relatie met model Bella Hadid. Met haar was hij twee jaar lang samen.