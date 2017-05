Dagje aan zee verandert in nachtmerrie: gigantisch gevecht op het strand “in strijd om meisje”

Ophef in Engeland. Een tiener raakte gewond bij een gigantische gevecht waarbij minstens vijftig jongeren betrokken waren. De aanleiding zou de strijd om een meisje zijn geweest.

Het incident deed zich zaterdag voor op Margate beach, een strand dat zich aan de Noordzee en zo’n anderhalf uur van Londen bevindt. Het was ook uitstekend weer in Engeland en dus lag strand bomvol met zonnekloppers, waaronder heel wat gezinnen met jonge kinderen.

4 ambulances, police and an air ambulance at margate cause someone got stabbed during a fight...lovely day at the beach — han?? (@hannahwrighttx_) 27 mei 2017

“Wij vertrokken echter meteen toen er schermutselingen begonnen”, aldus de 26-jarige Maxine. “Plots stond er een grote menigte bij elkaar. Toen hoorden we dat er iemand was neergestoken en dat er zware gevechten waren uitgebroken tussen jongeren omwille van een meisje. Daarna landde een helikopter op het strand”.

De politie van Kent werd rond 17.00 uur op de hoogte gebracht van het incident in Margate. “Een tiener werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. We onderzoeken momenteel de zaak, het ging om onregelmatigheden met zo’n vijftig jongeren”, aldus de politie, die niet kon en wilde bevestigen of de jongen daadwerkelijk neergestoken werd.

“Er is nog steeds heel wat speculatie omtrent de zaak. Er werd nog niemand opgepakt”, klinkt het.

MARGATE update: A male is believed to have suffered head trauma and damage to an eye during a fight involving up to 50 people on the beach. pic.twitter.com/dQa5asJkgc — Kent 999s (@Kent_999s) 27 mei 2017

Police were alerted to a disturbance involving about 50 young people on the beach #Margate https://t.co/Pj7y0Kfwe5 pic.twitter.com/j8INuLcWFB — The Sun (@TheSun) 27 mei 2017