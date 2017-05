Barack Obama op de koffie bij prins Harry in Kensington Palace

Op zaterdagochtend bracht Barack Obama prins Harry een bezoekje in Kensington Palace. Obama zocht de prins op in het kader van zijn Europese rondreis om zijn Obama Foundation te promoten. Het tweetal ontmoette elkaar in het verleden ook al een paar keer, maar toen ging het steeds om officiële staatsbezoeken.

Barack Obama maakt momenteel een rondreis in Europa om zijn Obama Foundation te promoten. De voormalige Amerikaanse president verbleef vorige week enkele dagen in Berlijn, vooraleer hij dit weekend een tussenstop in het Verenigd Koninkrijk plande. Prins Harry ontving hem tijdens dit bezoek op zaterdagochtend in Kensington Palace.

Volgens een post op Instagram praatten de twee over "een aantal gedeelde interesses waaronder de steun aan veteranen, mentale gezondheid, milieubehoud en het werk van hun stichtingen." Ook de aanslag in Manchester werd besproken, waarbij Barack Obama zijn medeleving heeft betuigd met de slachtoffers.

Het tweetal ontmoette elkaar niet voor het eerst. Vorig jaar was Obama aanwezig op Harry's Invictus Games voor verwonde veteranen en mocht hij samen met zijn vrouw Michelle aan tafel schuiven met prins William, Kate Middleton en prins Harry tijdens zijn officiële staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.