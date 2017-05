Merksem -

De Ramadan is van start gegaan. Een maand lang zullen moslims enkel na zonsondergang eten en drinken. Zaterdagavond rond 10 uur vond de eerste Iftar, oftewel vastenonderbreking plaats. Met een 30 graden celsius was de eerste dag van de Ramadan zeker een beproeving voor vele moslims, ook voor het gezin Erdem in Merksem.