Worden rechten van interimkrachten uitgebreid?

Brussel - Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert dient een wetsvoorstel in om de rechten van uitzendkrachten uit te breiden. Van zodra zij ergens drie maanden aan de slag zijn, moeten ze stemrecht krijgen bij de sociale verkiezingen. Daarnaast moet het, in geval van een staking, ook voor interims mogelijk worden om te werken als zij dat wensen. “Al is het niet de bedoeling om zo de staking te breken”, zegt Lachaert zondag in Het Nieuwsblad.

Lachaert wil dat interimkrachten ook kunnen stemmen voor de sociale verkiezing, al zal zich zélf kandidaat stellen nog steeds niet kunnen. “Omdat het toch de bedoeling blijft dat een interimjob iets tijdelijks blijft”, zegt Lachaert. “Maar doordat ze kunnen stemmen, zullen ze hun problemen beter onder de aandacht kunnen brengen van de afgevaardigden. Iedereen die tijdens een periode van drie maanden minstens 45 dagen in het bedrijf heeft gewerkt, zal kunnen stemmen.” Lachaert wil dat zijn voorstel zeker van kracht is tegen de volgende sociale verkiezingen, in 2020.

Daarnaast heeft Lachaert een voorstel om interimkrachten die dat willen, toe te staan te werken tijdens stakingsdagen. Vandaag is dat verboden, omdat werkgevers anders massaal interims zouden kunnen inschakelen op dagen waarop veel vaste werknemers staken. Volgens de liberaal bestaat naast het recht op staken echter een evenwaardig recht op werken. Daarom stelt hij voor dat uitzendkrachten die tijdens de drie maanden voor de staking al minstens 45 dagen in het bedrijf gewerkt hebben, ook mogen werken tijdens een staking.

In ons land zijn 390.000 uitzendkrachten actief.

