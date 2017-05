Barcelona pakt met Copa del Rey toch nog prijs in laatste match Luis Enrique

Barcelona heeft voor het tweede jaar op rij de Spaanse Copa del Rey gewonnen. De Catalanen klopten Alaves in de finale met 3-1 in de allerlaatste match met coach Luis Enrique aan het roer.

Lionel Messi brak de ban voor de Blaugrana op het halfuur tegen Alaves. De Argentijn zocht de combinatie met Neymar, kreeg de bal terug en krulde het leer heerlijk in één tijd in de hoek. Lang konden de Catalanen echter niet vieren, want youngster Theo Hernandez (19) bracht Alaves verrassend op gelijke hoogte met een heerlijke vrije trap.

Vlak voor rust forceerde Barcelona toch de beslissing. Eerst liep Neymar een lage voorzet van André Gomes in doel, enkele minuten later dribbelde Messi iedereen op een hoopje om Paco Alcacer het meedogenloos te laten afmaken. De Spanjaard besloot droog in de verste hoek.

Zo eindigt het laatste seizoen van Barcelona onder trainer Luis Enrique in diens afscheidsmatch toch nog met een prijs.