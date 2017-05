Ontploffing aan kaaimuur verloopt naar wens: “Veel minder zichtbaar”

Antwerpen - Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) heeft zaterdagavond een laatste stukje kaaimuur met explosieven afgebroken.

Na een succesvolle ontploffing van fase 2 eind april was het zaterdagavond rond 18 uur de beurt aan deelzone 4 van de kaaizone Nieuw Zuid. Dezelfde voorzorgsmaatregelen werden genomen, zo is de Ledeganckkaai tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg tot 20 uur onderbroken.

Er waren in de Antwerpse regio opnieuw trillingen en geluid te horen. Volgens Carolien Peelaerts van W&Z is de afbraak van de kaaimuur succesvol verlopen . Tegenover de vorige keer was de explosie veel minder zichtbaar. “Dat komt omdat het water op een hoger peil stond en de explosieven dieper staken.”