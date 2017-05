Pinot wint laatste bergrit in Giro, Dumoulin houdt kansen op eindwinst gaaf

Thibaut heeft de laatste bergrit in de Giro gewonnen. De topfavorieten waren er op goed 20 kilometer namelijk vandoor gegaan, waarbij Tom Dumoulin de boot miste. Zakarin en Pozzovivo sloegen een kloofje maar ze werden een aantal kilometer verder bijgehaald door Quintana, Nibali en Thibaut Pinot. Met nog drie kilometer te gaan begon de GPS plots te spelen met de vraag “Hoever zit Tom Dumoulin van Quintana?” Van acht seconden ging het plots weer naar 20 seconden. Uiteindelijk bedroeg het verlies aan de meet 15 seconden voor de Nederlander op winnaar Pinot. Morgen wacht in Milaan de absolute roem na een afsluitende, vlakke tijdrit van dertig kilometer en er kunnen nog vier renners de Giro winnen.

In deze laatste bergetappe kon nog heel wat verschuiven in het algemene klassement. Nairo Quintana is met een vlakke tijdrit van 30 kilometer voor de boeg namelijk nog altijd niet buiten schot voor Tom Dumoulin (tweede op 38”). De Colombiaan moest zijn voorsprong vergroten om toch met een zekere marge te starten aan de afsluitende tijdrit. Van Pardenone naar Asiago kreeg hij alvast een ideaal parcours voor geschoteld: drie klimmetjes waarvan twee van eerste categorie en één van vierde categorie.

Al gauw na de start waagden zes renners de sprong naar voren met onder hen Dylan Teuns en Dries Devenyns, en ook Matthieu Ladagnous, Filippo Pozzato, Maxim Belkov en Tom-Jelte Slagter. Het peloton leek even te twijfelen of het de kopgroep zijn zegen zou geven, maar liet uiteindelijk toch begaan. De zes leiders verzamelden een maximale voorsprong van bijna zeven minuten. Gregor Mühlberger en Simone Andreetta probeerden nog de oversteek te maken, maar dat draaide uit op een ouderwetse chasse-patate.

Op de tweede klim van de dag, de Monte Grappa, kreeg Filippo Pozzato het als eerste lastig, niet veel later moest ook Belkov de rol lossen voorin. In het peloton werden de kopmannen voor het klassement zorgvuldig vooraan gehouden.

