Essikal (Zulte Waregem) tekent contract bij Beerschot Wilrijk

Wilrijk - Beerschot Wilrijk heeft zaterdag zijn eerste inkomende transfer voor het volgende seizoen bekendgemaakt. Karim Essikal komt over van Zulte Waregem en tekende een contract voor twee seizoenen op het Kiel.

Essikal is een 21-jarige verdedigende middenvelder die in 2015 onder de hoede van trainer Francky Dury doorbrak in het eerste elftal van Zulte Waregem. Na één seizoen aan de Gaverbeek werd hij door de club het afgelopen seizoen verhuurd aan Moeskroen. Daar draafde hij op in zeven wedstrijden. Essikal kan ook uitgespeeld worden als centrale middenvelder of centrale verdediger.

De beloftevolle voetballer tekende zaterdag een contract bij Beerschot Wilrijk voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar. De Mannekes heten hun eerste aanwinst voor het volgende seizoen in Eerste Klasse B welkom.