Nederlander Lammertink wint koninginnenrit Belgium Baloise Tour, Van Aert verspeelt leiderstrui

De Nederlander Maurits Lammertink (Katusha) heeft de koninginnenrit van de Belgium Baloise Tour gewonnen. Wout van Aert verspeelde zijn leiderstrui aan de jonge Fransman Rémi Cavagna (Quick Step Floor).

Al na tien minuten koers was de eerste ontsnapping van de dag een feit in een kortere versie van Luik-Bastenaken-Luik, de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour. Daar bleven na een uur nog twaalf renners van over: Rémi Cavagna en Petr Vakoc (Quick Step Floor), Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal), Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo), Maurits Lammertink en Rein Taaramae (Katusha), Jens Keukeleire (Team Belgium), Mark Christian (Aqua Blue Sport), Antoine Duschesne (Direct Energie), Oscar Riesebeek (Roompot)Vincent Baestaens (Telenet-Fidea) en Philipp Walsleben (Beobank-Corendon).

Lotto-Soudal zette zich op kop van het peloton en begon gas te geven, waardoor er nog een vijftigtal renners overbleven. Zo trokken de renners in ijltempo bij zinderende temperaturen naar de Roche au Faucon. Daar zag Philippe Gilbert zijn moment gekomen. De winnaar van de laatste Ronde van Vlaanderen had vrijdag tijdens de korte tijdrit zijn rode leiderstrui verspeeld aan Wout van Aert en trok voluit ten aanval. Wereldkampioen veldrijden Van Aert moest passen. Tony Martin, tweede in het klassement, was wel mee.

Cavagna neemt leiderstrui over van Van Aert

Uiteindelijk zongen maar vijf van de twaalf renners in de kopgroep het tot het einde uit: Maurits Lammertink, Mark Christian, Ruben Guerreiro, Rémi Cavagna en Jens Keukeleire. Onze landgenoot van Team Belgium werd een dikke drie kilometer voor de streep echter verrast door een aanval van Lammertink. Die kreeg alleen Guerreiro mee in zijn wiel en de twee mochten onder elkaar gaan uitmaken wie met de ritzege ging lopen.

Uiteindelijk was het de Nederlander Lammertink die zich in de sprint vanop de kop net wat sneller toonde dan de Portugees, Keukeleire won de sprint om de derde plek. Keukeleire kwam één seconde tekort om de nieuwe leider te worden. De leiderstrui gaat immers naar Cavagna, die ook nog in de top vijf eindigde.

Top vijf:

1. Maurits Lammertink (Katusha)

2. Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo)

3. Jens Keukeleire (Orica-Scott)

4. Rémi Cavagna (Quick-Step Floors)

5. Jan Bakelants (AG2R La Mondiale)

Bekijk de volledige uitslag hier.