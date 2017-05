Huis onbewoonbaar na woningbrand

Mechelen - Op de Liersesteenweg in Mechelen brak zaterdagnamiddag een hevige brand uit in een huis. Het pand is onbewoonbaar en de bewoners werden geëvacueerd, net als de buren.

“Een geiser vatte vuur, de vlammen verspreidden zich via de zoldering en het dak. Toen de brandweer aankwam stond de bovenverdieping in lichterlaaie”, zegt brandweerkapitein Eric Simon. “Ze hebben maar net kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg op het dak van het huis ernaast. De bewoners van beide woningen werden geëvacueerd. Het huis waar de brand uitbrak, is onbewoonbaar.”