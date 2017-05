Man in levensgevaar na burenruzie in Sint-Joost-ten-Node

De man die zaterdagmiddag zwaargewond is geraakt bij een schietpartij in Sint-Joost-ten-Node, is buiten levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. Intussen lijkt het erop dat de schietpartij een zwaar uit de hand gelopen burenruzie is, waarbij beide partijen op elkaar geschoten hebben. Verschillende personen worden zaterdag verhoord, maar pas later zal beslist worden wie waarvoor in verdenking wordt gesteld.

Eerder was gemeld dat de schietpartij, die kort voor 14 uur plaatsvond in de Hoevestraat in Sint-Joost-ten-Node, het gevolg was van een conflict tussen de Russische en Tsjetsjeense gemeenschap, maar dat lijkt overdreven, aldus het Brusselse parket.

“Volgens de eerste elementen van het onderzoek gaat het eerder om een burenruzie, weliswaar tussen families van verschillende gemeenschappen”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Of die verschillende afkomst een rol heeft gespeeld bij de burenruzie, is niet duidelijk. Wel zouden er al herhaaldelijk klachten zijn ingediend. Zaterdagmiddag is de burenruzie uit de hand gelopen en hebben beide partijen op elkaar geschoten.”

Daarbij kreeg één man drie kogels in het lichaam, raakte een tweede gewond aan de heup en liep een derde een schampschot op. Het eerste slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar zou intussen buiten levensgevaar zijn.

Het parket heeft een onderzoek geopend en een ballistisch deskundige en het gerechtelijk labo ter plaatse gestuurd. Het onderzoek ter plaatse zou nog enige tijd in beslag kunnen nemen, aangezien de schietpartij zich over de hele lengte van de straat heeft afgespeeld, aldus nog het parket. Dat geschil zou zaterdagmiddag uit de hand gelopen zijn en één of meerdere personen haalden een vuurwapen boven en openden het vuur.

