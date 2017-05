Zoutzuurlek bij farmabedrijf Pfizer: “Houd ramen en deuren gesloten”

Puurs / Mechelen - Bij het farmaceutische bedrijf Pfizer aan de Rijksweg in Puurs is deze namiddag een zoutzuurlek ontstaan. De brandweer doet metingen. Er is op dit moment geen reden tot ongerustheid of verdere maatregelen, maar omwonenden wordt aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden.

Er zou rond 13.30 uur in totaal 200 liter zoutzuur zijn vrijgekomen uit een opslagtank van 3.000 liter, maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Er is niemand gewond geraakt.

De brandweer is massaal aanwezig op het bedrijfsterrein. Ook brandweerlui met gaspakken worden ingezet. Zij zijn gespecialiseerd om incidenten met gevaarlijke stoffen aan te pakken. De operationele coördinatie wordt opgestart.

De brandweer voert ook permanent metingen uit in het bedrijf en in de omgeving maar gevaar voor omwonenden zou er niet zijn. “In functie van de windrichting worden er een aantal fiets- en wandelwegen afgesloten”, zegt de politie. “Ook vragen we de inwoners van de Vijverstraat, Coolhemstraat, Laterale Weg, Moerplas en Kleine Amer om hun ramen en deuren dicht te houden.”