Opnieuw twee kleine kindjes overleden nadat ze vastzaten in snikhete auto

De Amerikaanse politie uit Texas heeft twee jonge kinderen levenloos aangetroffen in een gesloten wagen. Een meisje van 2 jaar en een jongetje van zestien maanden oud zouden “zichzelf hebben opgesloten”, zo zegt hun mama.

Het was 35 graden vrijdag in Lake Weatherford in de Amerikaanse staat Texas. In die hitte is het onverstanding om eender wie in een afgesloten auto in de zon te laten zitten. Na een korte periode kan je in die omstandigheden al sterven aan de gevolgen van uitdroging of een zonnesteek.

Volgens de moeder van de twee zouden haar kinderen “er in de namiddag plots vandoor zijn gegaan”, zo meldt CBS News. Zij zou daarna wanhopig op zoek gegaan zijn naar de twee. Maar dat was extreem moeilijk, aangezien ze vlakbij uitgestrekte velden woonden.

Uiteindelijk vond ze haar kinderen in een wagen, die volgens de mama op slot was gevallen. Zonder aarzelen sloeg ze de ruit van de auto kapot omdat ze zag dat de jongen en het meisje niet meer reageerden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Om 16.33 uur overleden de kindjes.

De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er werkelijk gebeurd is en hoe de kinderen in de auto verzeild konden raken.

Niet de eerste keer

Eerder deze week haalde de Ierse politie al een zeven maanden oude baby uit een snikhete wagen in het dorpje Tipperary. Donderdagvoormiddag was het daar 26 graden, toen een Ierse man naar zijn werk vertrok. Toen hij naar binnenging, sloot hij zijn auto af, maar daarin zat zijn zeven maanden oude dochtertje, zijn eerste kindje nog. Het meisje lag daar in de brandende zon achter het glas en verloor al snel het bewustzijn. Ze overleefde het niet.

Het voorval doet ook denken aan de Belgische militair die op 25 juli 2012 zijn dochtertje van zes maanden vergat in de auto. De baby zat acht uur vast in de oververhitte wagen, waar niemand haar had opgemerkt door de getinte ruiten. Het kind stierf ter plekke in de auto door uitdroging. Buiten was het bijna dertig graden.

“Hij was niet vergeten zijn dochter af te zetten in de crèche. Hij was ervan overtuigd dat hij dit had gedaan. Zijn hersenen hebben hem foutieve informatie doorgestuurd en hij kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Men kan niet beweren dat hij een fout heeft begaan”, hield de advocate de rechtbank destijds voor. De toen 25-jarige man Nicolas werd vrijgesproken voor ‘onvrijwillige doodslag’.

Welke straf er boven het hoofd hangt van de Ierse man en de Texaanse mama is nog niet bekend.