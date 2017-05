Dit verandert er vanaf 1 juni

Vanaf volgende week donderdag, 1 juni, zijn weer enkele nieuwe regels van kracht. Wij haalden er voor u de belangrijkste uit:

1. Ecocheques

Vanaf 1 juni kan je opnieuw meer producten aankopen met ecocheques. Zo kan je er voortaan bomen en planten, tuinonderhoudsproducten, biologische gewasbeschermingsmiddelen en (elektrisch) tuingereedschap mee kopen. Snijbloemen komen echter niét in aanmerking.

Foto: BELGA

Er zijn ook meer mogelijkheden voor tweedehandsproducten. Tot nu toe waren ecocheques enkel mogelijk voor tweedehandskleding, -boeken en -meubels, maar voortaan voor bijna alle producten, ook bijvoorbeeld kleine elektronische apparaten of toestellen met energielabel A+ of beter.

Om de wegwerpcultuur te ontmoedigen, zijn ook herstellingen van producten toegevoegd. Niet alleen producten die je met ecocheques kan kopen, maar bijvoorbeeld ook de herstelling van schoenen en computers.

2. Rijexamen

In het theorie-examen wegen zware overtredingen voortaan zwaarder door, en het praktijkexamen bevat meer mogelijke manoeuvres, zelfstandig rijden (bijvoorbeeld via gps) en een risicoperceptietest, zo meldt federatie Goca.

Het theorie-examen blijft bestaan uit 50 vragen, waarop je minstens 41 punten moet halen. Maar wie een zware fout maakt, verliest voortaan 5 punten. Voor een lichte fout verlies je nog altijd 1 punt. Voorbeelden van zware overtredingen zijn het negeren van een rood verkeerslicht, het overschrijden van een witte doorlopende streep of een snelheidsovertreding.

Ook aan het praktijkexamen wordt gesleuteld. De kandidaat moet voortaan zes mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren in plaats van twee. Behalve parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat, moet hij bijvoorbeeld ook in een rechte lijn kunnen achteruitrijden en de auto achteruit in een vak loodrecht op de weg kunnen parkeren.

Tijdens het examen moet de kandidaat ook een stuk zelfstandig rijden, dat wil zeggen zonder instructies van de examinator. De kandidaat moet dan een bestemming kunnen bereiken via de gps of de verkeersborden.

Nog nieuw is de risicoperceptietest die de kandidaat moet afleggen als onderdeel van het praktijkexamen. Hij krijgt dan enkele video’s voorgeschoteld waarmee hij moet bewijzen dat hij potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten.

3. Zonnepanelen

Wie zijn zonnepanelen niet aangeeft, riskeert voortaan boetes van 150 tot 20.000 euro. Het aanmelden van zonnepaneleninstallaties bij netbeheerder Eandis of Infrax is verplicht, maar naar schatting één op de zes doet dat niet. “Het is belangrijk om veiligheidsproblemen bij werken aan het net te voorkomen en op elk moment de stabiliteit van de energielevering te kunnen garanderen”, motiveert bevoegd minister Bart Tommelein (Open Vld) de registratieplicht. “Wie dat niet doet, betaalt ook geen prosumentenvergoeding en pleegt eigenlijk energiefraude.”

Foto: Johan Eyckens

Die vergoeding voor wie stroom terug op het net stuurt, kost afhankelijk van de netbeheerder ongeveer 100 euro per kW (vermogen van de omvormer). Wie zijn installatie tegen 1 juni niet heeft aangegeven en betrapt wordt, riskeert een boete van 150 tot 20.000 euro. Dat hoogste bedrag geldt voor grote industriële spelers.

Wie zijn zonnepanelen installeerde voor 1 juni 2015 en dus nog groenestroomcertificaten ontvangt, is in orde. Wie de installatie nergens op de factuur ziet, kijkt een en ander het best eens na op www.eandis.be/zonnepanelenmelden of www.infrax.be/zonnepanelenmelden.

4. Morning-afterpil

Aidsremmer Truvada wordt ook terugbetaald aan wie niet besmet is met hiv. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) trekt daarvoor dit jaar 1 miljoen euro uit. “Zo kunnen we heel wat nieuwe besmettingen voorkomen.”

Foto: BSIP

Wie heel kort na een risicovol seksueel contact een hogere dosis Truvada neemt, kan de kans op besmetting verkleinen.

Voorlopig heeft alleen wie al besmet is recht op terugbetaling. In de toekomst zal ook iemand die een verhoogd risico loopt het middel preventief terugbetaald krijgen.

De verwachting is dat door de terugbetaling van Truvada tussen nu en 2023 zo’n 3.200 hiv-infecties vermeden kunnen worden.