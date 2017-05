Ferrari bovenaan tijdens laatste oefensessie in Monaco, Vandoorne tiende

Ferrari domineerde de laatste oefensessie voor de GP van Monaco. Sebastian Vettel reed de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Kimi Raikkonen. Stoffel Vandoorne reed de tiende tijd.

Op donderdag was Sebastian Vettel in de Ferrari het snelst met Mercedes dat teleurstelde. Bij Mercedes moesten ze serieus aan de slag want Hamilton en Bottas waren meer dan een seconde trager. Het was dan ook uitkijken naar hoe de derde oefensessie zou verlopen en of Ferrari en Vettel vandaag konden bevestigen.

Dat de rijders op het smalle van stratencircuit van Monaco op zoek gaan naar iedere centimeter om sneller te kunnen is duidelijk te zien aan onderstaand beeld.

Met nog zo'n tien minuten te gaan in de sessie crashte Esteban Ocon met zijn Force India. Ocon kwam zonder kleerscheuren vrij, al moesten de mecaniciens wel aan de slag in de hoop van Ocon zijn wagen nog hersteld te krijgen tegen de kwalificatie die om 14u van start gaat.

?? OCO into the barriers at the exit of the swimming pool chicane #MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/NupF1mowuh — Formula 1 (@F1) May 27, 2017

Uiteindelijk was het opnieuw Ferrari bovenaan tijdens de laatste oefensessie met de snelste tijd voor Sebastian Vettel, op iets meer dan drie tienden gevolgd door teamgenoot Kimi Raikkonen. Voor McLaren verliep de sessie bemoedigend met een tiende en twaalfde tijd voor Stoffel Vandoorne en Jenson Button.

De kwalificatie voor de GP van Monaco gaat om 14u van start.

1. S. Vettel Ferrari 01:12.395 23

2. K. Raikkonen Ferrari 01:12.740 26

3. V. Bottas Mercedes 01:12.830 29

4. M. Verstappen Red Bull 01:12.940 27

5. L. Hamilton Mercedes 01:13.230 26

6. D. Ricciardo Red Bull 01:13.392 24

7. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:13.400 27

8. D. Kvyat Toro Rosso 01:13.563 22

9. K. Magnussen Haas 01:13.596 20

10. S. Vandoorne McLaren 01:13.805 21

11. S. Perez Force India 01:13.936 23

12. J. Button McLaren 01:13.976 26

13. E. Ocon Force India 01:14.072 21

14. F. Massa Williams 01:14.072 28

15. N. Hulkenberg Renault 01:14.283 24

16. R. Grosjean Haas 01:14.547 23

17. L. Stroll Williams 01:14.675 35

18. J. Palmer Renault 01:15.164 25

19. P. Wehrlein Sauber 01:15.291 28

20. M. Ericsson Sauber 01:15.863 26

