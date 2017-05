Dit is de populairste verlovingsring volgens Pinterest

De populairste verlovingsring van het moment blinkt uit in eenvoud, zo blijkt uit het aantal pins op Pinterest. De ring in kwestie is volledig op maat gemaakt van de eigenares en bestaat uit een ultrafijne roze gouden band waarop een diamant van 1.22 karaat prijkt.

Pinterest is dé gedroomde webstek voor bruidjes in spe. Op de sociale netwerksite vind je tal van ideeën voor het trouwfeest van je dromen, gaande van de trouwjurk tot de huwelijksreis. Je vindt er honderden foto's van (bruids)jurken, gedecoreerde feesttenten, maquillage voor bruidjes, verlovingsringen ...

Maar één verlovingsring blijkt het allerpopulairst. Deze ring werd maar liefst 103.900 keer gesaved en behoort Sylvia Billone toe. De ring is speciaal op maat gemaakt en bestaat uit een ragfijne band uit roze goud (twee millimeter dik) en een diamant van 1.22 karaat. Hoeveel de ring kost, is niet duidelijk.