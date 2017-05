Bestuurder rijdt in op oplegger en raakt levensgevaarlijk gewond

Vorselaar - Op de E34 ontstond deze morgen een file na een ongeval in de richting van Turnhout. Een chauffeur die met zijn personenwagen achteraan op een vrachtwagen was geknald, moest door de brandweer worden bevrijd.

Het ongeval gebeurde rond 7.45u ter hoogte van Vorselaar. De bestuurder van de auto moest door de brandweer worden bevrijd en is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De rechterrijstrook was een tijd afgesloten voor het verkeer.

Foto: BFM

Foto: BFM