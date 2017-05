“Trumps schoonzoon wilde geheim communicatiekanaal met Moskou”

Jared Kushner, de schoonzoon en raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump, zou in december aan de Russische ambassadeur in Washington gevraagd hebben om een geheim communatiekanaal in te leggen met het Kremlin, dat niet wordt afgeluisterd door de inlichtingendiensten. Dat heeft de krant Washington Post vrijdag gemeld op gezag van Amerikaanse verantwoordelijken. De Democratische partij eist het ontslag van Kushner na de onthulling.

Ambassadeur Sergej Kislyak had aan zijn oversten gemeld dat Kushner, die nu raadgever buitenlandse zaken voor Trump is, begin december de vraag had gesteld tijdens een ontmoeting in de Trump Tower in New York, en had gesuggereerd om de Russische diplomatieke gebouwen te gebruiken, aldus de bronnen op gezag van onderschepte Russische informatie. Aan de ontmoeting nam ook Michael Flynn deel, de adviseur nationale veiligheid van Trump die ontslag nam omdat hij loog over contacten met Kislyak.

Volgens de Washington Post 'was Kislyak naar verluidt verbaasd over de suggestie om Russische communicatieapparatuur te gebruiken in zijn ambassade of consulaat - een voorstel dat veiligheidsrisico’s met zich mee zou brengen voor Moskou en het Trump-team'.

Het Democratic National Comittee heeft vrijdag het ontslag gevraagd van Kushner: 'Trump heeft geen andere keuze dan Kushner onmiddellijk te ontslaan. Het feit dat hij niet heeft gecommuniceerd over deze episode tijdens zijn hoorzitting, is genoeg om een gerechtelijk onderzoek te starten', aldus woordvoerder Adrienne Watson volgens The Hill.

Het nieuws van vrijdag is de zoveelste onthulling over contacten tussen de Trump-administratie en Rusland, terwijl al een FBI-onderzoek loopt naar die contacten en de mogelijke Russische inmenging bij de verkiezingen. Donderdag raakte nog bekend dat de FBI Kushner zal ondervragen over zijn contacten met Rusland, maar dat hij niet beschouwd wordt als verdachte.

Persagentschap Reuters meldt bovendien dat er Kushner nog meer contacten had met de Russische ambassadeur, waarover hij nog niet communiceerde. Volgens bronnen zou hij nog minstens drie keer contact hebben gehad met Kislyak tijdens en na de presidentsverkiezingen.

Nog vrijdag maakte de Washington Post bekend dat de inlichtingencommissie van de Senaat aan de Trump-campagne gevraagd heeft om alle aan Rusland gerelateerde documenten, e-mails en telefoongesprekken vanaf het begin van de campagne in 2015 over te maken.