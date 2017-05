Opnieuw twee mannen gearresteerd in Manchester

De Britse politie heeft zaterdagochtend opnieuw twee mensen gearresteerd die gelinkt zouden zijn aan de aanslag van maandag in Manchester na een concert van Ariana Grande, waarbij 22 doden vielen. De politie voerde bovendien een gecontroleerde ontploffing uit om een woning binnen te gaan en de twee te arresteren, zegt de Greater Manchester Police op Twitter.

Met de twee mannen, die verdacht worden van terroristische misdrijven, komt het aantal arrestaties op dertien. Twee personen, een man en een vrouw, werden ondertussen weer vrijgelaten.

De politie liet in de nacht van vrijdag op zaterdag ook al weten dat ze twee woningen had doorzocht in de wijken Cheetham Hill en Longsight. De politie gaat ervan uit dat een terreurnetwerk achter de aanslag zat. Vrijdag verklaarde de topman van de Britse antiterreureenheid Mark Rowley dat een ‘groot deel’ van het netwerk ondertussen gevat is.

De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. De dader werd geïdentificeerd als de 22-jarige Salman Abedi.