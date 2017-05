Oostende met één been in de finale na zege in Charleroi

Na winst in @spiroubasket (74-78) is @BCOOSTENDE nog 1 zege verwijderd van de play-off finale !! #welovebco #EMBLplayoffs #6PACK pic.twitter.com/JGHDQqH4Cg

Oostende is vrijdagavond met 74-78 gaan winnen op het parket van Charleroi in de tweede wedstrijd van de halve finales (best of 5) van de play-offs om de Belgische basketbaltitel. Woensdag won Oostende ook al de eerste wedstrijd in eigen huis met 80-70. Als de kustploeg zondag opnieuw weet te winnen van Charleroi, verzekert het zich van een plaats in de finale.

Na de nederlaag in de eerste ontmoeting van woensdag, begon Charleroi in de eigen arena met het mes op de keel. Een erg gesloten eerste quarter eindigde in een kleine voorsprong voor de Oostendse bezoekers (21-25). Titelverdediger Oostende haalde niet zijn beste niveau, maar dat was niet nodig tegen de teleurstellende Carolo’s, waardoor het met een 36-43 voorsprong de kleedkamers introk. In het derde quarter hielden de mannen van coach Dario Gjergja hun voorsprong vast en gingen ze met een kloof van negen punten naar de laatste tien minuten van de wedstrijd. Charleroi deed er nog alles aan om langszij te komen, maar uiteindelijk zag coach Pascal Angilis zijn team op vier punten stranden.

Dankzij de nieuwe overwinning is Oostende nu nog maar één zege verwijderd van de finale van de play-offs om zijn Belgische landstitel te verlengen. Zondag spelen Oostende en Charleroi opnieuw tegen elkaar aan de kust.

In de andere halve finale van de play-offs spelen Brussels en Antwerpen zaterdag hun tweede wedstrijd. Het eerste duel werd donderdag met 81-90 gewonnen door Brussels. De Giants staan dus meteen met de rug tegen de muur bij de verplaatsing naar Brussel.