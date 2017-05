Champions League-finale om veiligheidsredenen onder gesloten dak

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Champions League voetbal zal de finale onder een gesloten dak plaatsvinden. Die maatregel is genomen om veiligheidsredenen. Dat heeft de voetbalbond van Wales (FAW) vrijdag bekendgemaakt.

Zaterdag 3 juni treden Juventus en titelverdediger Real Madrid in het National Stadium in Cardiff tegen elkaar aan voor de eindstrijd, die naar verwachting ruim 170.000 bezoekers naar de hoofdstad zal trekken, al dan niet in het bezit van een geldig ticket.

Uit vrees voor onder meer een aanval met drones is besloten om het dak dicht te doen tijdens de finale. Volgens de FAW hebben de autoriteiten op deze maatregel aangedrongen. Ook tijdens de twee officiële trainingen van beide finalisten op vrijdag 2 juni zal het dak gesloten zijn.