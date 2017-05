Vandaag gaat er weer een stuk kaaimuur neer

Antwerpen - Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) laat zaterdag omstreeks 18u een laatste stukje kaaimuur met explosieven afbreken. Meteen ook de laatste dit jaar.

Na de succesvolle dynamitering van fase 2, een 123 meter lange muur langs de Ledeganckkaai, komt zaterdagnamiddag deelzone 4 van de kaaizone Nieuw Zuid aan de beurt. Daarvoor worden opnieuw dezelfde voorzorgsmaatregelen genomen als bij vorige gelegenheden.

Sinds twee jaar is een tijdelijke vereniging van bouwbedrijven in opdracht van overheidsbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W & Z) bezig met de aanpak van kaaizone Nieuw Zuid. Dat is de meest zuidelijke zone van de eind 19de eeuw rechtgetrokken Scheldekaaien. Die worden langzaamaan gerenoveerd en tegelijk op Sigmahoogte, de hoogte die dijken moeten hebben om te beschermen tegen noodweer, gebracht. Een werk dat pas rond 2030 zal voltooid zijn.

De historische kaaien op Nieuw Zuid waren echter in zo’n zorgwekkende toestand dat ze niet gerestaureerd konden worden. Het metersdikke metselwerk riskeerde om te kiepen en in de Schelde te storten. Daarom wordt telkens in segmenten van 123 meter eerst achter de kaaimuur alles uitgegraven en een stalen geraamte in de grond geheid. Pas als dat is gebeurd, wordt de voorliggende 120 à 130 meter oude kaaimuur afgebroken. Dat gebeurt met explosieven, nadat eerst de bekleding en de bovenliggende blauwe steen zorgvuldig werden weggenomen, om later op de nieuwe betonnen kaaimuur teruggeplaatst te worden.

Dit jaar worden de deelzones 2 en 4 gedynamiteerd. Vorig jaar lokte het dynamiteren van fase één heel wat protest uit omdat de explosie op een zondagavond veel zwaarder bleek dan ingeschat. Dit jaar werden meer voorzorgen genomen, zodat de explosies op zaterdag 29 april weliswaar spectaculair, maar volledig onder controle verliep.

Intussen werden de technieken nog verfijnd en werd op zaterdag 20 mei tussentijds zelf nog eens een proefexplosie uitgevoerd. Zo zou de explosie zaterdagavond rond 18u nog beter beheerst moeten worden en zouden de trillingen vergelijkbaar zijn met die van zwaar vrachtverkeer.

De explosies gebeuren steeds bij hoogwater. Dat wordt zaterdagnamiddag in Antwerpen om 17.53u bereikt. De zone rond de Ledeganckkaai wordt vanaf 14u volledig afgesloten. Vorige keer waren de seriële explosies en de daarop volgende springgolven best vanop de Beatrijslaan op ­Linkeroever te volgen.