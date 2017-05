Geldinzameling voor aangereden kattin Lena: “Zelfs zonder pootje kan ze waardig leven”

Boom - Lena, een jonge tijgerkattin zonder duidelijke thuis, werd op 15 mei op straat in Boom aangereden. Zwerfpoezen Rupelstreek vzw zamelt geld in om de zware operatie en revalidatie van het beestje te betalen.

“We hadden haar al een keer onder een auto op straat zien zitten”, begint Claudette Gosselin van Zwerfpoezen Rupelstreek haar verhaal. “In een straat die eigenlijk niet geschikt is om katten buiten te laten lopen. Hier klopt iets niet, dachten we toen al. Waarschijnlijk is het een gedumpte kat, zoals zo vele volwassen katten tegenwoordig op straat worden gezet. Maandag 15 mei kreeg ik telefoon van de lokale politie Rupel dat er een kat aangereden was in die straat zonder dat de eigenaar bekend was. Het dier leefde nog. Omdat ik zelf net onderweg was met een andere poes naar de dierenarts, heeft de politie zelf de gewonde kattin naar de dierenarts gebracht.”

Lena, want zo werd de onfortuinlijke jonge tijgerpoes gedoopt, blijkt een heel lief en levenslustig dier. “Wij vinden niet dat wij als vzw die een beter leven beoogt voor alle zwerfpoezen, zomaar mogen oordelen over leven en dood”, vertelt Claudette.

Foto: ZR

Zware verwondingen

“Haar verwondingen waren wel heel zwaar. Na overleg met een orthopedist in Hoegaarden werd ze vier uur lang geopereerd. Haar ruggenwervel was niet geraakt, waardoor ze nadien nog een dierwaardig leven zal hebben. Er zitten nu twee pinnen in haar voorpoot, twee pinnen in haar gebroken schouder en de gebroken teentjes van haar voorpoot zitten in het gips.”

Omdat vier uur narcose meer dan genoeg was voor de kat, volgde afgelopen dinsdag bij de dierenarts in Boom een bijkomende operatie waarbij haar verbrijzelde linkerachterpoot geamputeerd werd. De operatiekosten worden op minstens 800 euro geschat, maar er is nog nazorg nodig. Zo moeten de pinnen achteraf verwijderd worden.

“We denken dat de eindafrekening rond de 1.600 euro zal bedragen. Omdat dit zwaar doorweegt op onze kas, is er een rekening waarop sympathisanten geld voor Lena kunnen storten.

U kunt het herstel van Lena volgen op de Facebookpagina van Zwerfpoezen Rupelstreek. Een bijdrage storten kan op BE89 9730 3984 3085.