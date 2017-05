Infrabel vraagt school om boom te kappen: “Deze cederboom is een essentieel onderdeel van onze school”

Nijlen - Voor basisschool De Ceder uit Kessel dreigt er een stukje historie te verdwijnen. De tachtigjarige cederboom, waarnaar de school vernoemd is, zou op bevel van Infrabel moeten gekapt worden. Normaal zou op 3 juli een firma de ceder komen kappen, maar de school hoopt om de boom nog te kunnen redden.

“Drie jaar geleden hebben we al eens een brief van Infrabel gekregen waarin stond dat we de takken langs de sporen moesten snoeien”, begint directeur Guy Mertens. “Dat hebben we gedaan en dat heeft ons 800 euro gekost. We hebben de boom toen ook laten onderzoeken door een boomchirurg en die verklaarde hem kerngezond. De kans dat hij omvalt, is bijna onbestaande. Maar Infrabel heeft nu een brief gestuurd waarin staat dat we de boom moeten kappen omdat hij te dicht bij de sporen staat. Dat ligt in onze school heel emotioneel. Daarom heb ik beslist om hem te laten kappen op 3 juli, omdat de leerkrachten en leerlingen het dan niet moeten zien.”

De directeur hoopt nog op een wonder. “Toen ik meedeelde dat de boom gekapt zou worden, volgde veel ongeloof en ook strijdlust bij de leerkrachten. Ze willen actie ondernemen. Het is ook meer dan zomaar een boom. De school is ernaar vernoemd, hij zorgt voor schaduw op onze speelplaats, de kinderen spelen er vaak onder, we hebben er ons schoollied over gemaakt en de letters van ceder staan voor het project van onze school. Eigenlijk is de boom de spil waar onze school rond draait. De kans dat die boom op de spoorweg valt, is kleiner dan dat een trein ontspoort en onze school binnenrijdt.”

Infrabelwoordvoerder Frederic Petit reageert: “Wij hebben de laatste tijd veel telefoontjes gekregen in verband met deze zaak. Maar wij volgen gewoon de Belgische wet en die zegt dat een boom niet hoger mag zijn dan de afstand tot het spoor (zo’n 3 meter, terwijl de boom 30 meter hoog is, red.). Dat is puur een veiligheidskwestie, zodat de boom bij een storm niet op het spoor kan vallen. We hebben niet gevraagd om de boom om te hakken, als hij ingekort wordt is dat voor ons voldoende. Zolang er maar aan de wet wordt voldaan. Ik begrijp het belang van de boom voor de school, maar wij laten veiligheid primeren.”