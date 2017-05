PORTRET. De Cadixwijk: van vissers tot verpleegsters

Antwerpen -

Al komen we hier elke dag werken, als ik op een terrasje zit in onze wijk voel ik mij op vakantie”, zegt Johan Van Dyck van de Antwerpse Brouwcompagnie. Over een drietal weken hoopt hij zijn eerste vat bier in de Cadixwijk te kunnen brouwen. De wijk op het Eilandje krijgt ook een nieuw groen hart: het Cadixplein.