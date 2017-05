Kunnen we nu gewoon ophouden met die provocaties op de sociale media? Kunnen we varkensbloed, verkrachtingsscènes en onthoofdingen nu alsjeblieft even van Facebook en Twitter bannen? De manier waarop de jongste dagen politieke discussies worden gevoerd op het internet, is laag-bij-de-gronds, beledigend, provocerend en polariserend. Als we willen discussiëren over de rol van de islam in de samenleving, over discriminatie en racisme, laten we het dan alsjeblieft op een andere manier doen.

Een N-VA-schepen die suggereert om varkensbloed uit te storten voor een zaal waar moslims feesten, een N-VA-jongerenvoorzitter die het hoofd van een PVDA-lid plakt op een cartoon met een verkrachtingsscène, een columnist van een antiracismeorganisatie die de hoofden van twee politici monteert op een foto van een onthoofding en een staatssecretaris die daarop meteen aan het twitteren slaat en er impliciet mee dreigt de subsidies van die vereniging af te pakken… we hebben het allemaal gehad. In nauwelijks een week tijd.

Het mag, hoor. In dit land geldt de vrijheid van meningsuiting. Iedereen mag zeggen, tekenen, fotoshoppen en twitteren wat hij wil, maar als je provoceert, doe je dat best met een doel, om een punt te maken, om iets aan te klagen of mensen tot een inzicht te brengen. De provocaties met het varkensbloed en de verkrachting waren gewoon beledigingen, domme, grove aanvallen op een geloofsgemeenschap. De bewerkte foto van Kif Kif wilde wel een punt maken, namelijk dat er veel minder drukte wordt gemaakt over de uitspraak en de cartoon van de N-VA’ers dan het geval zou zijn als een islamleerkracht de foto van de onthoofding zou hebben verspreid.

Er is inderdaad relatief weinig aandacht besteed aan de twee domme uitspraken van N-VA’ers, misschien gewoon omdat ze te dom waren. Als Kif Kif die uitspraken echt aan de kaak had willen stellen, had de organisatie jonge moslims aan het woord kunnen laten. Zo’n artikel zou duidelijk hebben gemaakt hoe beledigend de uitspraken zijn of gewoon hebben bewezen dat veel jonge moslims te verstandig zijn om op dergelijke provocaties te reageren. Uitpakken met een cartoon waarin Theo Francken figureert is zo gemakkelijk. De staatssecretaris heeft ook meteen gereageerd zoals iedereen verwachtte: met een fikse, bijtende, beledigende tweet. En nu kan de discussie over de subsidiëring van Kif Kif losbarsten. We hebben het met Unia ook al eens meegemaakt. En wat zijn we er mee opgeschoten?

Laat alsjeblieft nu jongeren opstaan, moslims en niet-moslims, om een degelijke discussie te voeren. We kunnen er alleen maar wijzer van worden. Met deze provocaties zitten we op een dood spoor.