Noodzaak om Vlaamse natuur te beschermen is groter dan ooit: “8,8 miljoen dode dieren per jaar, dat moet stoppen”

Er is goed nieuws. De kans dat u een rijtje bomen naast uw gazon niet mag kappen omdat het door de regering als een kwetsbaar bos wordt beschouwd, is bijzonder klein. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) belooft in deze krant plechtig dat ze geen kleine groene percelen meer zal viseren in haar strijd om de bossen in Vlaanderen te behouden. Maar zal de nieuwe boskaart genoeg bossen beschermen? We schetsen de problemen in vier vragen.