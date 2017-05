Mario Been (ex-Genk) heeft nieuwe club op Cyprus

Mario Been gaat op Cyprus als hoofdcoach aan de slag. De 53-jarige Nederlander treedt in dienst van landskampioen Apoel Nicosia. Hij heeft een contract voor een jaar ondertekend. Been was dit seizoen assistent van Dick Advocaat bij het Turkse Fenerbahçe.

Been arriveert zondag op Cyprus en zal een dag later op een persconferentie voorgesteld worden. “Het lijkt me geweldig om weer als hoofdcoach aan de slag te gaan”, liet hij opgetogen weten. “Het is een club die altijd Europees voetbal speelt en in de Europese toernooien regelmatig ook behoorlijk succesvol was.”

Been was als voetballer in de periode van 1982 tot en met 1995 actief bij Feyenoord, het Italiaanse Pisa, Roda JC, Heerenveen, het Oostenrijkse Innsbruck en Excelsior. Hij was sinds 1996 assistent bij Excelsior, Feyenoord, Trinidad and Tobago en Fenerbahçe en hoofdcoach bij Excelsior, NEC, Feyenoord en Racing Genk.