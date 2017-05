Ariana Grande geeft benefietconcert in Manchester: “Wij zullen haat niet laten winnen”

Brussel - De Amerikaanse zangeres Ariana Grande zal een benefietconcert in het Engelse Manchester geven als eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag van maandagavond en om geld in te zamelen voor hen en hun families, zo heeft zij vrijdag in een communiqué aangekondigd, dat de Amerikaanse zender ABC via Twitter heeft verspreid.

“Wij zullen haat niet laten winnen”, zegt de zangeres, die eraan toevoegde “nooit te zullen begrijpen waarom gebeurtenissen zoals deze (de aanslag) kunnen plaatsvinden omdat dit niet in onze aard ligt”. “Wij zullen niet opgeven of met angst handelen, wij zullen ons niet laten verdelen door dit”.

“Ons antwoord op dit geweld is dat wij ons nog meer bij elkaar moeten scharen, elkaar helpen, meer van elkaar houden, luider zingen en vriendelijker en genereuzer leven dan wij voorheen deden”, aldus de popster.

Ze kondigt aan terug te zullen keren naar de “ongelooflijke moedige stad Manchester om tijd door te brengen met fans en een benefietconcert te houden als aandenken aan en om geld in te zamelen voor de slachtoffers en hun families”. Van zodra de details zijn geregeld, zal ze naar eigen zeggen daarover communiceren.

Muziek heelt

“Muziek is iets dat iedereen op Aarde kan delen. Muziek is bedoeld om ons te helen, om ons samen te brengen, om ons gelukkig te maken. Dat is wat het voor ons zal blijven. Wij blijven doorgaan als eerbetoon aan hen die we verloren zijn, hun naasten en allen die door deze tragedie zijn getroffen”, zegt Ariana Grande.