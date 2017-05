Legendarisch Café Beveren en 80-jarig orgel krijgen eigen toneelvoorstelling

Antwerpen -

Het bekendste instrument van Antwerpen is niet de gitaar van Wannes Van de Velde of de grosse caisse van Stafke Fabri. Het is niet de Stratocaster van Tom Barman, de klavecimbel van Jos Van Immerseel of het drumstel van Vettige Swa. Nee, zelfs het Schyven-pijporgel in de kathedraal moet het afleggen tegen het dansorgel van Café Beveren.