Katastroof viert 40-jarig bestaan: “Rijk zullen we nooit worden”

Katastroof, de meest beruchte en tegelijk sympathiekste muziekgroep van het land, bestaat 40 jaar. Vier decennia al bespeelt de Antwerpse groep onafgebroken elk podium, feesttent en café in gans Vlaanderen. Tijd dus voor een jubileum. Dat wordt vandaag uitbundig gevierd met een concert op de Grote Markt in Antwerpen. Gratis, uiteraard. Wereldberoemd zijn in een stad als Antwerpen, het heeft zo zijn verplichtingen…

Het repertoire van Katastroof is niet in één zin te vatten. Veertig jaar geschiedenis klinkt als een eeuwigheid. Het genre dat de groep brengt is dan ook tijdloos. Een mix van underground, protestsongs ...