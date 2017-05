Borgerhout -

In Borgehout is vrijdag het startschot gegeven voor de ramadan. De vastenperiode voor de moslimgemeenschap gaat van start en voor de eerste keer is speciaal voor die gelegenheid de Turnhoutsebaan versierd. Op die manier willen de handelaarsvereniging BoHo 2140 en de Federatie voor Marokkaanse verenigingen de belangrijkste maand voor de moslimgemeenschap in de kijker zetten.