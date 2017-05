Lewis Hamilton verkozen tot populairste F1-piloot

Lewis Hamilton is door de F1-fans verkozen tot populairste F1-piloot. Het is één van de resultaten van het wereldwijde F1-fanonderzoek 2017.

Bijna 150 000 fans brachten hun stem uit en namen deel aan het wereldwijde F1-fanonderzoek 2017. Daarbij werd er ook gevraagd naar wie de favoriete F1-piloot van de fans was.

Lewis Hamilton kwam daaruit als populairste F1-piloot met 20,7% van de stemmen. De Brit werd kort gevolgd door de Fernando Alonso. De Spanjaard is ondanks de moeilijke periode die hij bij McLaren meemaakt overduidelijk nog steeds enorm populair.

Opvallend ook is dat Kimi Raikkonen teamgenoot Sebastian Vettel vooraf gaat in de uitslag. Ondanks het feit dat Raikkonen al zo'n tien jaar moet teruggaan voor zijn eerste en enige wereldtitel is hij toch populairder dan Vettel.

Hetzelfde zien we bij Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Ondanks de algemene indruk dat Verstappen gezien zijn opmerkelijke acties zowel op als naast de baan waarschijnlijk enorm populair is, zien we toch dat de Nederlander zijn Australische teamgenoot populairder is dan Verstappen. Ricciardo krijgt met 12,1% zelfs meer dan de helft meer stemmen dan Verstappen, die het moet doen met 7,4%.

Opvallend weetje dan weer over Lewis Hamilton zijn resultaat is dat de Brit de eerste rijder sinds Michael Schumacher is die meer dan twintig procent van de stemmen van het fanonderzoek krijgt. In 2006 haalde Michael Schumacher maar liefst 28 procent van de stemmen wereldwijd. Eind 2006 zou de Duitser voor de eerste keer afscheid nemen van de Formule 1. In 2010, toen Schumacher bij Mercedes zijn comeback in de F1 maakte, kreeg hij 19,5 procent van de stemmen.

Bij de teams is Ferrari nog steeds met ruime voorsprong het populairste F1-team. De Italiaanse renstal verstevigt zelfs nog haar nummer 1-positie. De slechte resultaten wreken zich bij McLaren, dat de voorbije jaren het tweede populairste team was maar nu nipt Mercedes voor zich moet dulden.

De top-10 van populairste F1-piloten:

Rijder Aantal stemmen 01 Lewis Hamilton 20,7% 02 Fernando Alonso 18,3% 03 Kimi Raikkonen 14,3% 04 Sebastian Vettel 13,4% 05 Daniel Ricciardo 12,1% 06 Max Verstappen 7,4% 07 Felipe Massa 1,8% 08 Romain Grosjean 1,1% 09 Valtteri Bottas 1,0% 10 Nico Hülkenberg 0,8%

