Edegem - Op de Prins Boudewijnlaan in Edegem is een wagen vrijdagnamiddag over de kop gegaan. De straat werd een tijdje afgesloten. De bestuurder raakte niet gewond.

De auto ging over de kop nadat de bestuurder tegen een geparkeerde auto gereden was. De chauffeur raakte niet - of licht - gewond.

De straat werd wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer richting Antwerpen. Ondertussen is de rijbaan weer vrij.