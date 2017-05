Mechelen - De stad verplaatst de twee taxiplaatsen op de IJzerenleen naar de strook voor het postgebouw op de Grote Markt. De vrijgekomen parkeerplaatsen worden voorbehouden aan minder mobiele bestuurders. Fietsers krijgen geen vaste stallingen op de IJzerenleen om de zaterdagmarkt niet te hinderen.

Een jaar geleden werd het terrassenplein voor het Schepenhuis aan de IJzerenleen in gebruik genomen. Er werden twee taxiplaatsen voorzien en twee plaatsen voor minder mobielen. Voor de overige parkeerplaatsen werd kort parkeren ingevoerd, gekoppeld aan sensoren die autobestuurders op de Korenmarkt laten weten of er al dan niet vrije plaatsen zijn.

De taxisector liet de stad weten dat ze weinig of geen gebruik maken van de plaatsen op de IJzerenleen en dat ze vragende partij zijn voor stopplaatsen nabij het postgebouw, waar door autobestuurders vaak fout wordt geparkeerd.

“We gaan op het verzoek van de taxibedrijven in. Daarmee roepen we het foutparkeren een halt toe en creëren op de IJzerenleen twee extra plaatsen voor minder mobielen”, zegt schepen van Mobiliteit, Marina De Bie (Groen).

Foute detectie

Verder pakt de stad het probleem met de foute detectie van de sensoren aan voor wie, via de Korenmarkt, de binnenstad komt ingereden. Dat probleem is ontstaan omdat de geparkeerde auto’s op de IJzerenleen niet altijd mooi in de vakken geparkeerd staan.

”In plaats van de witte hoekmarkeringen gaan we de parkeervakken nu volledig afbakenen. Hierdoor komt er ook een juiste weergave van het aantal vrije plaatsen op het bord aan de Korenmarkt en voorkomen we dat auto’s nutteloos de IJzerenleen inrijden”, zegt de schepen.

Er was ook vraag naar vaste fietsenstallingen op de IJzerenleen. “Dat gaan we niet doen. Ze zouden de zaterdagmarkt hinderen. We gaan wel de rode ‘matten’, die het fietsparkeren goed structureren, vervangen door schilderingen op de grond”, besluit de schepen.