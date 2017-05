BOEK. Angela Clarke - Volg mij

Freddie Venton werkt in een koffiebar, maar droomt eigenlijk van een baan als journaliste. Omdat ze ergens moet starten, schrijft ze een onbezoldigde blog voor The Family Paper.

Een toevallige ontmoeting met Nasreen, een vroegere studiegenote die het tot detective heeft geschopt, leidt haar naar een plek waar een gruwelijke moord is gepleegd. Wanneer de moordenaar op Twitter berichten begint achter te laten, stort Freddie zich op de zaak en probeert ze de met kennis van zaken versluierde aanwijzingen te ontcijferen. Deze inspanningen vallen niet in de smaak van Nasreens baas die het onderzoek naar de moordenaar leidt. Deze laatste is duidelijk geen believer wat social media betreft. Volg mij is een moderne, hedendaagse thriller die de mogelijkheden, maar vooral ook de verborgen, gevaarlijke kantjes van Twitter, Facebook en Instagram etaleert. Met Freddie introduceert Angela Clarke bovendien een vrolijk, zelfverzekerd hoofdpersonage dat nooit om een streepje commentaar verlegen zit. Origineel debuut, al zullen de digibeten onder ons er een hele kluif aan hebben.

The House of Books, 396p, 19,99 euro