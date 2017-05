Vissers krijgen schrik van hun leven wanneer ze te dicht bij enorme krokodil varen

Als er één les is die deze vissers uit Australië hebben geleerd, dan is het dat je een krokodil maar beter te allen tijde met rust laat. Toen de mannen met hun motorboot de kanjer van meer dan vijf meter lang van dichtbij wilden bekijken, hadden ze een snelle reactie van het reptiel duidelijk niet verwacht. Ze konden gelukkig op tijd ontkomen nadat de krokodil in het water dook om hen te achtervolgen.

De beelden werden gefilmd op Ord River, een rivier in West-Australië. Wat de vissers bezielde om zo dicht bij de enorme krokodil te varen, is niet geweten. Dat het dier helemaal geen zin had in pottenkijkers, was daarentegen wel erg duidelijk. Het beest draaide zich onmiddellijk om en dook het water in, terwijl een paar vissers een gil niet konden onderdrukken.

Blijkbaar zijn er de laatste dagen wel vaker immense krokodillen te zien in het gebied, sinds het land eerder deze maand te kampen kreeg met overstromingen.