IN BEELD. Stroompanne verstoort recordpoging balletjes-parcours

Mol - De recordpoging tijdens de Legobeurs Kicks and Bricks in Mol, om een zo groot mogelijk balletjes-parcours van Lego te maken, is niet gelukt.

Op het TISP in Mol vindt dit weekend de Legobeurs Kicks and Bricks plaats. Tijdens het evenement vond ook een wereldrecordpoging plaats om een groot balletjes-parcours of ‘Great Ball Contraption’ te maken met Lego-onderdelen. 48 scholen uit de regio namen daaraan deel.

In totaal werden 202 modules samengekoppeld die samen het parcours vormen, maar door een stroomstoring raakte alles ontregeld. De organisatoren zijn teleurgesteld, maar blikken wel terug op een mooie samenwerking met alle scholen, over alle netten en onderwijsvormen heen.

Kicks and Bricks is ook zaterdag en zondag nog te bezoeken.

Foto: foto Joren De Weerdt

