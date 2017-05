Bambi zit in de put maar wordt gered door barmhartige politieagent

Een politieagent uit de Amerikaanse staat New Jersey werd woensdag de held van de week nadat hij een babyhertje redde dat vast zat in een riool. De reddingsactie werd gefilmd en op Facebook gepubliceerd, waar de beelden van het schattige dier al honderdduizenden keren werden bekeken.

Het kleine, bange dier was in een rioolput gevallen en leek erg eenzaam in zijn ondergrondse gevangenis in de Amerikaanse stad Woodbridge, New Jersey. Gelukkig reed politieagent Tim Majek langs de plek van het onheil en bevrijdde hij het onfortuinlijke hertje, terwijl zijn collega het voorval filmde. De barmhartige agent kroop zelf in de rioolput om het dier uit zijn benarde situatie te halen, maar ondanks zijn rustige houding, begon het verschrikte dier in paniek een uitgang te zoeken.

Het arme dier blaatte angstig toen de vriendelijke agent het in zijn armen nam en het veulen zachte woorden toefluisterde in een poging het te kalmeren. “Kom op, schatje”, fezelde de lokale held terwijl hij het hertje over de bol aaide.

De politie van Woodward publiceerde de hartverwarmende beelden woensdag op Facebook en schreven dat het al de derde keer is dat agent Majek een hertje redt. De reddingsactie van de heldhaftige politieman werden al bijna een miljoen keer bekeken en duizenden keren gedeeld op sociale media.