POLL. Wat is uw favoriete Katastroof-lied?

Ter ere van haar 40ste verjaardag viert de Antwerpse volksgroep Katastroof zaterdag zijn jubileum met een gratis optreden op de Grote Markt in Antwerpen. Jos Smos, Zjuul Krapuul en Stef Bef zullen voorafgegaan worden door enkele lokale gastartiesten zoals Halve Neuro.

Katastroof zag het levenslicht in 1977. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een eenmalig optreden, groeide uit tot een decennialang komen en gaan van drinkliederen en protestsongs in een sappig Antwerps dialect.

Zjuul Krapuul is de bezieler achter Katastroof. In 1977 verliet hij de hardrock-coverband Explosion en richtte hij samen met vrienden Rob Stafford (‘Rob De Snob’), Jos Hermans (‘Jos Smos’) en Jimmy Henderickx (‘Jimmeke ’t Slimmeke’) de folkband op. Hun teksten waren gebaseerd op alledaagse zaken zoals het caféleven en de seksuele gewoonten van de mens. In 1978 kwam de doorbraak met het album ‘Stront aan de Knikker’. Henderickx verliet in 1999 de band, Rob Stafford deed hetzelfde in november 2005. Steven Boers (‘Stef Bef’) voegde zich in 2002 bij Katastroof.

De band is bij het grote publiek vooral bekend door hun single ‘Zuipe!’, die in 2000 op de wereld werd losgelaten. Andere hits zijn onder meer ‘Met de Wijven Niks as Last’, ‘De Man is Minderwaardig’, ‘In het Bed van Tant’ Jeanine’, ‘Een bus vol Ollanders’ en ‘Zo Zat als 100.000 Man’.

Katastroof wordt zaterdag op de Grote Markt in Antwerpen in de bloemetjes gezet. Ze zullen dan vanaf 18 uur hun jubileum vieren en voorafgegaan worden door tal van lokale artiesten als Halve Neuro. Nadien geven ze een marathonoptreden “tot de flikken de stekker komen uittrekken”.

Wat is uw favoriete Katastroof-song? Kies uit de tien onderstaande liederen uw favoriete drie nummers. Zaterdag om 15 uur wordt de poll afgesloten: